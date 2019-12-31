حققت وزارة النقل والممثلة في ميناء الإسكندرية، العديد من المشروعات التي أدت إلى تحسين العمل داخل الميناء، وترصد "الوطن" في 8 معلومات عن المشروعات التي تم تنفيذها خلال 2019 وهي كما يلي:

توريد القاطرة إسكندرية 5 قوة شد 60 طنا بتكلفة قدرها 69 مليون جنيه. توريد القاطرة إسكندرية 8 قوة شد 50 طنا بتكلفة قدرها 76.7 مليون جنيه. توريد وتركيب تطبيقات تعريف الشبكات بالبرمجة بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه. مشروع تدعيم حاجز الأمواج الرئيسي "المرحلة الثالثة" بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه. إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة قدرها 824 مليون جنيه. إنشاء مخزنين بميناء الدخيلة بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه. توريد القاطرة إسكندرية 9 قوة شد 50 طنا بتكلفة قدرها 76.7 مليون جنيه. توريد القاطرة دخيلة 9 قوة شد 40 طنا بتكلفة قدرها 68.5 مليون جنيه.