حققت وزارة النقل والممثلة في ميناء الإسكندرية، العديد من المشروعات التي أدت إلى تحسين العمل داخل الميناء، وترصد "الوطن" في 8 معلومات عن المشروعات التي تم تنفيذها خلال 2019 وهي كما يلي:
- توريد القاطرة إسكندرية 5 قوة شد 60 طنا بتكلفة قدرها 69 مليون جنيه.
- توريد القاطرة إسكندرية 8 قوة شد 50 طنا بتكلفة قدرها 76.7 مليون جنيه.
- توريد وتركيب تطبيقات تعريف الشبكات بالبرمجة بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه.
- مشروع تدعيم حاجز الأمواج الرئيسي "المرحلة الثالثة" بتكلفة قدرها 27 مليون جنيه.
- إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة قدرها 824 مليون جنيه.
- إنشاء مخزنين بميناء الدخيلة بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه.
- توريد القاطرة إسكندرية 9 قوة شد 50 طنا بتكلفة قدرها 76.7 مليون جنيه.
- توريد القاطرة دخيلة 9 قوة شد 40 طنا بتكلفة قدرها 68.5 مليون جنيه.