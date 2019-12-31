تستمر لمدة يومين.. نوه "عيد الميلاد" تجتاح الإسكندرية

تعرضت أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار ما بين متوسطة وخفيفة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح.

وتستقبل مدينة الإسكندرية، نوة "عيد الميلاد" المقرر أن تستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.

وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالتواجد على مدار الساعة في الشوارع، لمتابعة كسح مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجري بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية.