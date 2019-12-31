تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اليوم، لجان الامتحانات بكليتي التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، وذلك للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقًا لجداول الامتحانات التى وضعتها الكليات.

وأكد "عبدالنبي" أن الامتحانات شهدت انتظامًا منذ يومها الأول، وفقًا للقواعد والضوابط التى أقرتها الجامعة لأعمال الامتحانات، ومعايير السلوك الطلابي داخل اللجان أو المعامل والالتزام بالمواعيد المعلنة للامتحانات، وتسليم أوراق الإجابة في توقيتها.

وأضاف أن هناك بعض الضوابط والمعايير التي يجب أن يلتزم بتنفيذها المراقبون والملاحظون داخل اللجان، ومنها: حظر تواجد الطلاب داخل اللجان بدون بطاقة التعريف الجامعية أو الرقم القومي، والالتزام بأرقام المقاعد وفقاً للملصق المدون عليه بيانات الطالب، بالإضافة إلى التزام الطالب بتعليمات الأمن المعملي داخل المعامل في الامتحانات العملية، وذلك مع المتابعة المستمرة من عميد الكلية "رئيس عام الامتحانات" أو من ينوب عنه أو وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.