أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارا بتعديل مسمى الجهة التي ستوقع الكشف الطبي على طالبي الترشح للانتخابات التكميلية لمقعدي مجلس النواب عن دائرة الجيزة، ودائرة ملوي بالمنيا بعد وفاة نائبي الدائرتين.

ووفقا للقرار ستصبح مستشفى أم المصريين العام بالجيزة، هي المسؤولة عن توقيع الكشف الطبي على المرشحين للدائرة الأولى – دائرة الجيزة.

وتضمن القرار أن تكون مستشفى المنيا العام بمدينة المنيا، المسؤولة عن توقيع الكشف الطبي على المرشحين للدائرة السابعة – دائرة ملوي، ومقرها مركز شرطة ملوي محافظة المنيا.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 49 لسنة 2019، وجاءت تفاصيله هنـــا