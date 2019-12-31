وقع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة، دفعة 2015، من درجة معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

وأرسل النائب العام، القرار إلى وزير العدل، لاتخاذ إجراءات عرضه على رئاسة الجمهورية للتصديق عليه؛ وبصدور ذلك التصديق يصبح القرار نافذا.

ويجري النائب العام، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى منطقة الدلتا؛ ويلتقي عددا من قيادات النيابة العامة وأعضائها بدائرة نيابة استئناف المنصورة.

وتأتي الزيارة استكمالا للزيارات التفقدية التي بدأها "الصاوي"، بزيارة إلى صعيد مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث يطمئن على أحوال أعضاء النيابة العامة ويتابع سير أعمالها بمنطقة الدلتا.

وتهدف تلك الزيارات إلى تذليل أي عقبات أو معوقات أمام أعضاء النيابة العامة قد تحول دون أدائهم رسالتهم على الوجه الأكمل.