استقبلت الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق بمدينة رأس البر، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وذلك في إطار زيارته للمحافظة لعقد اجتماع مع أعضاء النيابة العامة لمتابعة سير العمل وإتمامه بالوجه المطلوب.

ورحبت المحافظ بالنائب العام والوفد المرافق له معربة عن تقديرها لجهوده وكافة المؤسسات القضائية وكذلك الدور الحيوي والهام، الذي تقوم به تلك المؤسسات في تحقيق الصالح العام وحماية المجتمع وحفظ وحماية حقوق المواطنين.

هذا وقد ناقشت محافظ دمياط و النائب العام عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه تقدم المستشار حمادة الصاوي بالتعازي لأبناء محافظة دمياط في ضحايا حادث أتوبيس الاستثمار الذي، وقع السبت الماضي بطريق دمياط - بورسعيد داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.