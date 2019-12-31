حرصت الفنانة الكبير شيريهان على الاحتفال بالعام الجديد 2020، بنشر صورة لها بعر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وتميزت الصورة بإطلالة مميزة وشابة للفنانة شيريهان.

وهنأت الفنانة شيريهان جمهورها ومحبيها متمنية لهم عام سعيد، وحازت الصورة على ألاف الإعجابات خلال ساعات قليلة.

يذكر أنه من المنتظر عرض مسرحية "كوكو شانيل"، إنتاج العدل جروب والتي تعيد الفنانة شريهان للساحة الفنية من جديد بعد غياب طويل حوالي 30 عامًا، ويشارك شريهان عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة الشابة ياسمين رئيس والفنانة إنجي وجدان وعدد من الشباب المشاركين في العمل اختارهم مخرج المسرحية هادي الباجوري من خلال عدد من الورش التمثيلية.