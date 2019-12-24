قال مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إنه تم الانتهاء من كتابة وتصوير مسرحية "كوشانل" للفنانة شريهان، مضيفًا: "بوعد الناس برؤية مسرحية بشكل غير مسبوق في الوطن العربي وبجهد كبير من هادي الباجوري وجمال العدل"، موضحًا أن العرض سيكون قريبًا دون أن يُحدد توقيت معين أو مكان العرض.

وأضاف "العدل"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث": "شريهان هتشوفوها أحلى وأكثر نشاطا وشبابا ومبدعة وسوف تظهر بكل خبرات السنين ونضجها واستيعابها لكل التغيرات التي طرأت في الفن والاستعراض"، كما أنه لم يقلق أثناء تصوير المسرحية، على حد قوله.

وتابع: "الأمر كان تحدياً أكثر منه قلق، وشريهان لم توقع ألا بعد قراءة المسرحية وكتبت المسرحية في الساحل وبكت عندما قرأت لها المسرحية ووقعت في نفس اليوم، شريهان مش متعبة في الشغل لكنها لديها نفس هسهس ووسواس ماجدة الرومي وده أحيانا بيكون تأثيره إيجابي على الشغل".

العدل: "يوم تلات" أفضل أغنيات 2019.. "الهضبة عرف يوصل للأجيال الأصغر"

من ناحية أخرى، ذكر الشاعر والسيناريست أن أغنية "يوم تلات" لعمرو دياب أفضل أغنيات 2019 من وجهة نظره الشخصية، حيث تعتبر الأغنية تغيير في جلد الهضبة وذكاء منه للوصول للجيل الأصغر.

وتابع: "عمرو دياب عرف يوصل للناس إزاي، صحيح بعض الناس ممكن تستغرب الكلمات الخاصة بالأغنية لكن عرف يوصل والفضل يعود للكاتب تامر حسين".

مدحت العدل: "الممر" أفضل الأفلام في 2019.. وهذا سر نجاحه

كما وصف مدحت العدل، فيلم الممر، بأنه الفيلم الذي توقف أمامه كثيرًا خلال عام 2019، كونه الفيلم الوحيد عن حرب الاستنزاف الذي انتظره الجميع ويستحق مشاهدته أكثر من مرة.

وأشار الكاتب والسيناريست إلى أن فيلم "الممر" ممتاز، "لما الجيش المصري دخل بإمكانياته نجح الفيلم".