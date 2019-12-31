عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة الجديدة بكفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مديري العموم ومديري الإدارات الفنية والإدارية، حيث جرى مناقشة خطة عمل مديرية الشئون الصحية وكلفت بعمل خطة تطوير لجميع الإدارات على مدى 3 أشهر، وتكليف الطب الوقائي بإعداد تقرير مفصل عن الأمراض المعدية وطرق الوقاية، فضلاً عن سد العجز بالوحدات الصحية من خلال مساعدي الأخصائيين بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وكلفت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، منسق مبادرة "صحة المرأة"، بإعداد تقرير شامل حولها وأماكن التكدس بها للعرض على اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر المرضى وتذاكر الزيارة طبقاً للوائح، كما كلفت مدير الطب الوقائي، بندب مراقب صحي، إلى إدارة صحة البيئة، على أن يختص بصحة المياه.

كما كلفت سلام، مدير إدارة صحة البيئة بأخذ عينات من مياه حمامات السباحة كل 15 يوماً، وتكليف مسؤول الصيانة بالمديرية، بعمل تقرير بالأجهزة المعطلة وموقف الصيانة للعرض على المحافظ، فضلاً عن تكليف مسؤول الجراج، بحصر عدد السائقين على مستوى المديرية، وتقرير عن السيارات التي يمكن إصلاحها، كما كلف مدير إدارة العلاج الحر، بحصر كافة العيادات والمعامل على مستوى المحافظة، وتكليف الطب الوقائي، بندب طبيب للعمل بإدارة بنوك الدم، فضلا عن تكليف مدير إدارة تنظيم الأسرة، بإعداد تقرير بالاحتياج لطبيب نساء بنقاط تنظيم الأسرة.