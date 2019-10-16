صحة كفر الشيخ: لا مشكلات في تطعيمات الالتهاب السحائي في المدارس 

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه لا توجد مشكلات في تطعيمات طلاب المدارس الخاصة بمرض الالتهاب السحائي الوبائي، قائلة إنها آمنة ومجانية 100%، ولم تظهر أي حالة إيجابية عقب تطعيم طلاب المدارس، وأنه جرى تطعيم أكثر من 150 ألف طالب.

وأضاف جودة، في تصريح خاص لـ "الوطن"، أن معدلات الإصابة طبيعية جدا لا يوجد أي زيادة في حدوث المرض، ولا توجد أي نتيجة إيجابية للنوع الالتهاب السحائي الوبائي، مشيرا إلى أن كافة التطعيمات التى تجرى بمديرية الصحة مجانية 100% لأنها من أساسيات عمل الطب الوقائي، وأن الفرق الطبية تطعم الطلاب بالمدارس إجباريا، ويكون الطعم عبارة عن مصل ضد مرض الالتهاب السحائي، وأن المستشفيات لم تسجل حالة مرض واحدة حتى الآن.