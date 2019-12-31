قال المستشار يوسف طلعت، ممثل الطائفة الإنجيلية، باللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس، إنه جرى تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى جدد، حتى وصل عدد الكنائس والمباني، التي قننت إلى الآن، 271 كنيسة ومبنى، تابعين للطائفة الإنجبلية، من إجمالي 1070 ملف، قدمتها الطائفة للجنة التقنين.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن قرارت تقنين أوضاع الكنائس والمباني، جاءت بعد مجهود كبير من القيادة المعنية بالتقنين: "اجتمعنا مع كل الوزراء لمناقشة كل المشكلات اللي بتقابلنا ومنها الحماية المدنية"، موضحا أنه يتبقى حاليا 700 كنسية متبقية، يجري فحص أوراقها، وأوضاع التقنين الخاصة بها: "فيه معاينات وأوراق بتطلب وسيجري البت فيها قريبا".

وأكد أنه مع بداية العام الجديد، سيجري استكمال باقي الكنائس والمباني، التي بحاجة للتقنين: "فيه تواصل مستمر وأحنا مكملين ونأمل إننا نخلص الباقي كله في عام 2020".