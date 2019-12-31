ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء التهنئة لجموع الشعب المصري بالعام الجديد، وكذا التهنئة للأخوة الأقباط بقرب حلول عيد الميلاد الجديد، متمنيا لمصرنا الحبيبة دوام الخير والرفعة.

وأعرب مدبولي عن سعادته بأن يتصادف اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس اليوم، مع قرب الاحتفالات بأعياد الإخوة الأقباط، مؤكدا استمرار الحكومة في جهودها للانتهاء من ملف التقنين في أقرب وقت ممكن.

وصرّح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 2 ديسمبر الحالي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

وتابع سعد، أنّ وبناء على أعمال المراجعة، فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى تابع، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1412 كنيسة ومبنى تابع.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنّ الاجتماع استعرض موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، إذ شهدت الفترة الماضية تحسنا نسبيا في معدلات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.