أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.