أقدمت طالبة على إنهاء حياتها بالانتحار قفزا من أعلى مبنى داخل مدرسة للتعليم الصناعي بمركز منيا القمح.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بانتحار طالبة بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية بقرية السعديين التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الطالبة قفزت من الطابق من الطابق الثاني بالمدرسة، حيث ارتطمت رأسها بالأرض مما أدى لإصابتها بنزيف داخلي وإصابات بالجمجمة وجرى نقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ومن جانبه قال رمان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية لـ"الوطن" أنه بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات غادرت المتوفية لجنة الاختبار رفقة زميلاتها ثم أخبرتهم برغبتها في الانتحار، وبعد وقت قصير قبل مغادرتهن المدرسة تركت زميلاتها وصعدت إلى الطابق الثاني وألقت بنفسها مما أدى لسقوطها على الأرض ووفاتها.

وأضاف أنه تبين من الفحوصات الأولية أن الطالبة لم تتعرض لأي مضايقات داخل المدرسة ولم يحدث أي مشاكل لها تتعلق بالناحية التعليمية و غيرها داخل المدرسة، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والوقوف عل ملابساتها بالإضافة إلى انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة.