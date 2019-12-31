بالتزامن مع أعياد رأس السنة والميلاد المجيد وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى جديداً تابعاً للطوائف المسيحية المختلفة، ليصل الإجمالى إلى 1412 كنيسة ومبنى تابعاً لها. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ترأس اجتماع اللجنة، صباح اليوم، بحضور وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشئون مجلس النواب، وممثلى الجهات المعنية.

ووجّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع التهنئة لجموع الشعب المصرى بالعام الجديد، وكذا التهنئة للإخوة الأقباط بقرب حلول عيد الميلاد الجديد. وأعرب «مدبولى» عن سعادته بأن يتصادف اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس مع قرب الاحتفالات بأعياد الأقباط، مؤكداً استمرار الحكومة فى جهودها للانتهاء من ملف التقنين فى أقرب وقت ممكن.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 2 ديسمبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التى سبق أن تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، حيث شهدت الفترة الماضية تحسناً نسبياً فى معدلات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

من جانبها، استقبلت المحافظات العام الجديد بتجميل الشوارع والميادين ومحيط دور العبادة المسيحية وسط انتشار أمنى مكثف لتأمين المواطنين تزامناً مع إعلان المديريات الخدمية حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات ورفع حالة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات تحسباً للطوارئ. وارتفعت نسبة الإشغالات الفندقية بالعين السخنة إلى 95%.

انتشار عناصر القوات المسلحة والشرطة لتأمين الأديرة والكنائس فى احتفالات "الكريسماس" وعيد الميلاد المجيد

وبدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية.

وشددت مديريات الأمن فى المحافظات إجراءاتها حول الأديرة والكنائس، وقال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية اعتمدت خطة شاملة للتأمين عبر تشديد الخدمات، وزرع كاميرات وبوابات إلكترونية لتأمين عمليات الدخول والخروج من الكنائس والأديرة، فضلاً عن نشر فرق المفرقعات.

من جانبها، أعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المديريات الخدمية، تزامناً مع إعلان الطوارئ فى المستشفيات، وانتشار الفرق الطبية التابعة للإدارة المركزية.