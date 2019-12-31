أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن انطلاق البث الرسمي لقناة الزمالك بالتزامن مع العام الجديد، وجاء التردد الرسمي لها على القمر الصناعي نايل سات 11449 أفقي H معدل الترميز 27500.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن قبل فترة قصيرة عن إطلاق القناة، لتعتبر الناقلة الرسمية لجميع أخبار القلعة البيضاء، واقتداء بالنادي الأهلي الذي أطلق قناة رسمية من فترة كبيرة أيضًا.

كما أعلن رئيس الزمالك عن التعاقد مع عدد كبير من ألمع نجوم كرة القدم المصرية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والصحفيين، لتقديم البرامج على شاشتها.