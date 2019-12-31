"مصر تعمل" تعلن عن وظائف شاغرة بعدد من الشركات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" للتوظيف، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وظائف شاغرة في عدد من الشركات، لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين.

أحدى شركات الأغذية

مطلوب للوظائف سائقين "رخصة درجة تانية"، وجاءت تفاصيل العمل كالآتي:

- مكان العمل يكون في منطقة أبو رواش - أوسيم.

- يصل المرتب إلى 3 آلاف جنيه صافي، بالإضافة إلى 50 جنيه على أي رحلة إضافية.

- على المتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي شامل.

- كما توفر لهم تأمين حياة وحوادث وإصابات.

- وتوفر لهم أيضا تأمين اجتماعي شريحة عالية.

- تصل ساعاعت العمل إى 9 ساعات تقريبا.

إحدى شركات التدريب

مطلوب للوظائف تلي سيلز خبرة في مجال التلي سيلز أو التدريب، وتفاصيل العمل الآتي:

- مكان العمل يكون في الدقي.

- يصل المرتب إلى 2500 جنيه ثابت بالإضافة إلى عمولات.

- على المتقدمين للوظائف أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الإناث فقط.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الإناث فقط.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدمين للوظائف 30 سنه.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا.

أحدى شركات الموبايلات

تطلب الشركة للتعيين "مبيعات داخل الفروع، لاخدمة عملاء كول سنتر، مندوب تسليمات"، والتفاصيل كالآتي:

1- مبيعات داخل الفروع

- مكان العمل يكون في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس.

- أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال الموبايلات.

- ألا يزيد السن عن 35 عام.

- يصل المرتب إلى 2350 جنيه بالإضافة إلى نسبة الحجوزات.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا.

2- خدمة عملاء كول سنتر

- مكان العمل يكون في النزهة الجديدة.

- يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

- كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 30 عام.

- يصل المرتب إلى 2350 بالإضافة إلى نسبة على الحجوزات.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا.

3- مندوب تسليمات

- لتوصيل الأوردرات بعربية خاصة بالشركة.

- مكان العمل يكون بالنزهة الجديدة.

- يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الذكور فقط

- يصل المرتب إلى 2600 جنيه.

وعلى الراغبين للتقدم للوظائف ملئ الاستمارة الموجودة على الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.