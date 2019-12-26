أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجته لشغل وظائف شاغرة، عبر بوابة الحكومة المصرية، كالتالي:

مصمم ديكور

مهندس مدني

مهندس معماري

مهندس ميكانيكا

مهندس كهرباء

شروط التقدم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويشترط في المتقدم:

​​أن يكون المتقدم من غير العاملين بالحكومة أو متعاقد مع جهة أو هيئة حكومية وقت صدور الإعلان.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.

​​إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة الحاسب الآلي.

​الخبرة لا تقل عن سنتين في مجال التخصص.

على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب للتخصص، بتقدير عام جيد على الأقل.

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما.

وآخر موعد للتقدم للوظائف هو 6 يناير المقبل.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

والمستندات المطلوبة كالتالي:

سيرة ذاتية للمتقدم.

شهادة التخرج.

موقف الخدمة العسكرية للذكور.

صورة الرقم القومي.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات الدالة على الخبرات السابقة.

ويمكن التقدم للوظائف عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ولن يلتفت للطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد لنهاية الإعلان.