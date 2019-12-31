قالت الفنانة شذى، إنّ موهبة الغناء ظهرت لديها منذ أن كانت تبلغ من العمر 3 سنوات، حيث كان والدها يستمع دائما لمحمد عبد الوهاب، "أنا كنت بقعد أدندن جنبه"، وذلك خلال حوارها في برنامج "كلام ستات"، على شاشة "ON E".

وأضافت شذى: "أنا كنت بلعب تنس، وكنت بصيف مع أسرتي في أحد فنادق الإسكندرية، وكان هذا الفندق به العديد من الفنانين والمطربين في ذلك الوقت، فأنا كنت بتكلم في الرياضة، وبقول إزاي ياخدوا إيجار ملعب التنس وكده، فوالدي فاجئني وقتها وقالي غني".

وتابعت: "وأنا بغني كان صادف وجود الملحن منير الوسيمي والمخرج علاء كريم المخرج لأنهم كانوا بيعملوا فيلم "الجراج"، صوتي عجبهم جدا، خدوني عملت أغنية في الفيلم وأنا طفلة، بعد كدة شاركت في مهرجان سينما الأطفال وغنيت أغنية (كان نفسنا)".