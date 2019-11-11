علقت الفنان شذى على إعلان الفنان رامي جمال إصابته بمرض البهاق، ونشرت صورة لرامي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وكتبت شذى: "أولا أنت فنان وفنان مهم وأنت قوي ومن معرفتي بيك أنت إنسان قوي اللي يخاف يسلم ميلزمكش وأنت لامس قلوب ناس كتير بألحانك وبأغانيك المرض ده ابتلاء من عند ربنا وأنت قده فكك من الناس اللي مبتقدرش.. دول مش مهمين لأن اللي بيقدروا أكتر بكتير".

وأضافت شذى: "ربنا يكرمك وينجحك أكتر ويخليك لكل الناس اللي بتحبك وأهلك ومراتك و (...) في الناس اللي ملهمش لازمة كلنا عندنا ابتلاءات، بس الناس بتشوف اللي عايزة تشوفوا ومن تجربتي أنا الشخصية في كمية ابتلاء أنا نفسي عشتها تكسر ضهر جمل بقولكً كمل وكلنا في ضهرك إحنا بنقوي بالناس اللي بتحبنا وبتدعمنا والحمد لله على المحن اللي بتعرفنا حبايبنا من أعدائنا.. ربنا يكتبلك الشفا من عندوا هو قادر على كل شيء".

وأعلن المطرب رامي جمال، مساء الأمس، إصابته بمرض البهاق، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بجسده.