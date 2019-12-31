حل أبطال أغنية "ابن مصر"، الشهيرة الثلاثي "مدحت صالح، محمود العسيلي ومصطفى حجاج"، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، خلال حلقة اليوم من برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، وذلك بعد حصولها على لقب أفضل أغنية 2019 في استفتاء البرنامج.

وقال الفنان مدحت صالح، إن الفنان محمود العسيلي هو "بطل الأغنية الحقيقي"، حيث لحن الأغنية: "كنت رايح له وأنا فرحان"، ليرد عليه الأخير قائلًا: "ربنا يخلي حضرتك".

لترد مقدمة البرنامج، ممازحةً، وقالت: "على فكرة بيزعل لما حد يقوله حضرتك".

وأضاف مدحت صالح: "مزيكا العسيلي ودتني لمنطقة غير اللي أنا متعود عليها، وكنت بحب مصطفى قبل ما أتعاون معاه، ولما كنت بتسأل عليه كنت بقول إني بحبه، ده غير إنه من منطقة شبرا، والمشوار كان حلو، وكل المصريين حبوه".

وأوضح العسيلي، أنه يشكل فريقًا مع علي فتح الله الموزع الموسيقي، والمؤلف أمير طعيمة، واختار مصطفى حجاج لأنه اعتبره الأكثر انتشارًا والأفضل على مستوى "الكاريزما"، مشيرًا إلى أن بنك مصر اختار الفنان مدحت صالح لكي يشارك في الأغنية.