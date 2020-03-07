يصل سعر العبوة لـ1200 جنيه.. تعرف على أنواع وأسعار الكمامات الطبية

نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أصبح وباءً يهدد الكثير من دول العالم، يلجأ الكثير من المواطنين لارتداء الكمامة، بخاصة في الأماكن المزدحمة، كإجراء احترازي لتجنب الإصابة من العدوى بالفيروس.

وترصد "الوطن" أنواع الكمامات وأسعارها والطريقة الصحيحة لاستخدامها والفرق بين الكمامات على النحو التالي:

أنواع وأسعار الكمامات

قناع القماش: وهو يباع بالصيدليات ويستخدم لمرة واحدة فقط، وارتفع سعره من 3 جنيهات، ليباع بـ20 إلى 30 جنيهًا للماسك الواحد.

قناع N95: يتكون من البلاستيك، وغالبًا ما يكون مزودا بفلتر بدائي لتنقية الهواء من الفيروسات، بنسبة 95%، وارتفع سعره من 10 جنيهات ليتراوح بين 45 إلى 125 جنيهًا، ليصل متوسط سعر العبوة إلى 1200 جنيه.

الفرق بين وجهي الكمامة

لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، يجب أن يكون الوجه الأزرق المقابل للخارج، والأبيض للداخل، وذلك لمنع وصول ميكروبات أو عدوى من الخارج إلى الأشخاص، بينما العكس صحيح تمامًا، فإذا كان الشخص متواجدًا بمستشفى، أو مكان طبي معقم، يجب ارتداء الكمامة، بتوجيه الوجه الأبيض للخارج، والأزرق للداخل، وذلك لمنع نقله لأي عدوى أو فيروس للمرضى.

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة

- قبل ارتداء الكمامة افرك يديك بمطهر كحولي أو اغسلهما بالماء والصابون.

- غط الفم والأنف بالكمامة بإحكام.

- لا تترك فراغات بين الوجه والكمامة.

- تجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها.

- في حالة لمسها، اغسل يديك بالماء والصابون أو افركهما بمطهر كحولي.

- تخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة وارتدِ أخرى جديدة.

- لا تعيد ارتداء الكمامة وحيدة الاستعمال.

- انزع الكمامة من الخلف ولا تلمس المقدمة.

- تخلص منها في سلة مهملات مغلقة.

- اغسل يديك بالماء والصابون أو افركهما بمطهر كحولي.