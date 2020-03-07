مظاهرة نمساوية بوسط "فيينا" للتضامن مع اللاجئين على حدود اليونان

انطلقت بوسط العاصمة النمساوية "فيينا"، مساء اليوم، مظاهرة ضخمة تدعو الحكومة النمساوية إلى فتح الحدود أمام اللاجئين العالقين على الحدود التركية اليونانية، ونظمت المظاهرة أحزاب نمساوية يسارية ومنظمات مجتمع مدني وحقوق إنسان نشطة في مقدمتها منظمة "أمهات ضد اليمين" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" إضافة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين والأجانب المقيمين بفيينا.

ويحتشد آلاف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا منذ الجمعة الماضي على طول الحدود بين تركيا واليونان التي تشكل مدخلا إلى الاتحاد الأوروبي. إلا أن السلطات اليونانية أغلقت حدودها ونشرت تعزيزات كبيرة للشرطة والجيش، وقالت أنقرة إن 135 ألف مهاجر عبروا الحدود التركية إلى اليونان عبر ولاية أدرنة الشمالية الغربية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان المستشار النمساوي سباستيان كورتز قد أكد أن بلاده ستحمي حدودها بكل قوة، ولن تسمح بتكرار تدفق اللاجئين، كما حدث في عام 2015، رافضا ما أسماه ابتزاز تركيا للاتحاد الأوروبي، من خلال التهديد بطوفان جديد من اللاجئين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكانت وزارة الخارجية النمساوية، جددت في بيان، في وقت سابق، اليوم، رفضها لما أسمته ابتزاز تركيا للاتحاد الأوروبي في قضية اللاجئين على الحدود التركية اليونانية، مشيرة إلى أن تركيا حصلت على أكثر من 6 مليارات يورو مقابل منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، ورغم ذلك تسببت في الأزمة الأخيرة بتسهيل نقل اللاجئين إلى الحدود اليونانية.

وأشارت الخارجية النمساوية، إلى أهمية مشاركة وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج، في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد حاليا في العاصمة الكرواتية "زجرب"؛ لمناقشة الأزمة الإنسانية في إدلب والوضع المتوتر على الحدود اليونانية التركية، حيث أعرب عن أمله في التوصل إلى نهج أوروبي مشترك وفاعل لمواجهة الأزمة.