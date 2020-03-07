"متضامنين مع ورق الباسبور".. أديب يسخر من إجراءات إيران لمواجهة كورونا

سخر الإعلامي عمرو أديب، من السلطات الإيرانية بسبب عدم ختم جوازات الداخلين والخارجين بدولتهم، وتبريراتهم المضحكة على تلك الواقعة، على حد وصفه، حيث قال "فجأة اكتشفوا إن فيه دولة مش بتختم الباسبور، يذهب المواطن السعودي لها ولا يتم ختم الباسبور سواء دخل أو خرج، وهي إيران، كانت تستقبل العديد من مواطني السعودية ويعطيهم ورقة صغيرة أنه دخل فقط".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن إيران دولة منتشر بها فيروس كورونا بكثرة، وهناك شخص سعودي عاد مصابًا من إيران وتسبب في عدوى لزوجته، موضحًا أن غالبية الحالات التي تم اكتشافها في المملكة العربية السعودية مصابة بفيروس كورونا أتت من إيران، " السعوديين ييجوا من إيران عبر الكويت أو البحرين ولا يفصحون عن ذلك للسلطات السعودية".

وأشار الإعلامي، إلى أنه تم التنديد بالموقف الإيراني على تلك الوقائع، حيث إن ما حدث أمر غير قانوني، "هو فيه حد في القرن الـ 21 مش بيرضى يختم الجوازات للناس اللي داخلة أو خارجة من عنده؟"، موضحًا أن تبرير إيران لتلك المواقف كان كوميديًا من الدرجة الأولى "إيران قالت إنها مش بتحب تضايق الناس اللي داخلين وخارجين منها، ونخلص الصفحات بتاع جوازات السفر بتاعتهم".

وتابع ساخرا: "يعني إيران متعاطفة مع ورق الباسبور، قال يعني الشخص لو راح إيران ومختمش الباسبور هيحب إيران أوي ويروحها على طول عشان يوفر ورقة الباسبور، تبرير يكاد يصل إلى حد الكوميديا والضحك".