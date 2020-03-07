ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 639 حالة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني بالعاصمة "برلين" مساء، أمس الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا إلى 639 شخصًا، وكان المعهد تحدث في وقت سابق، عن أكثر من 500 مصاب، وقال "إن الفيروس أثبت وجود الإصابة به في جميع الولايات الألمانية ما عدا ولاية سكسونيا أنهالت"، وفق ما أفادت وكالات الأنباء.

ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 14

من جانبها، أعلنت سلطات ولاية واشنطن غرب البلاد، تسجيل حالتي وفاة في مدينة سياتل، ليلة الخميس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 14. وفي ولاية ماريلاند، تم الإعلان عن 3 إصابات جديدة بالفيروس، أما نيويورك، فرصدت 11 إصابة جديدة، مما رفع عدد الحالات المتأثرة بالعدوى في الولاية إلى 33، وفقا لما ذكرته قناةة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلنت كل من فرنسا واليونان، أمس الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ففي فرنسا بلغ تعداد المصابين بالفيروس 613، في حين سجلت 9 وفيات، أما اليونان فرصدت 14 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45.

وقال مسؤول في وزارة الصحة اليونانية إن حظرا على التجمعات العامة سيستمر في ثلاثة أحياء بجنوب غرب البلاد كما تظل المدارس مغلقة في نفس المنطقة حتى إشعار آخر، موضحا أن أحد المرضى، وهو رجل يبلغ من العمر 66 عاما، عاد مؤخرا من زيارة شملت أماكن في إسرائيل ومصر، وحالته خطيرة.

وفي صربيا، قال وزير الصحة الصربي زلاتيبور لونتشار، أمس الجمعة، إن بلاده أكدت أول حالة إصابة بالفيروس، وقال للصحفيين إنه تم تشخيص حالة رجل عمره 43 عاما كان قد سافر إلى بودابست على أنها إصابة بالفيروس وأضاف أن حالته الصحية مستقرة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الماليزية اكتشاف 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في ماليزيا إلى 83 حالة، وذكرت الوزارة أن 23 من المصابين تعافوا تماما وغادروا المستشفيات.

وفي توجو، أعلنت حكومة البلد الواقع في غربي أفريقيا، أمس الجمعة، عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد. والحالة لامرأة (42 عاما) تقيم في العاصمة لومي، وزارت بنين وألمانيا وفرنسا وتركيا في أواخر فبراير شباط وأوائل مارس.

أعلن رئيس وزراء مملكة بوتان في جبال الهيمالايا الجمعة، تسجيل أول إصابة بكورونا تم تشخيصها لدى سائح أمريكي، وقال مكتب رئيس الوزراء إن الرجل البالغ من العمر 76 عاما وصل إلى بوتان آتيا من الهند في 2 مارس، وتم نقله في 5 مارس مصابا بالحمى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ارتفاع حصيلة الإجمالية للوفيات في إيران بسبب "كورونا" إلى 124

وأعلنت إيران، أمس الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 124، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي: "تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الاصابات الإجمالي إلى 4747".

وأضاف جهانبور، أن الاصابات الجديدة تخص "على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".