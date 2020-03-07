أمطار وانخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، اليوم، لكن خلال الـ48 ساعة المقبلة ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها تدريجيا، مشيرا إلى أن من المتوقع غدا أن تصل درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية على القاهرة، وتسجل يوم الاثنين 29 درجة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية واضحة جدا، مشددا على ضرورة متابعة النشرة الجوية بشكل يومي؛ لمعرفة مواعيد وأماكن التقلبات الجوية والظواهر الجوية المصاحبة للكتل الهوائية التي تؤثر علينا خلال هذه الفترة.

وتابع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة سترتفع، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر مع وجود شوائب عالقة خلال ساعات النهار، ووجود نشاط للرياح الاثنين المقبل، في المنطقة الجنوبية الغربية ومثير للرمال والأتربة على أغلب الطرق الصحراوية.

وأكد شاهين عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه ومتابعة النشرة الجوية، وكذا عدم تخفيف الملابس للأطفال، لأن من الوارد وجود تقلبات جوية مرة أخرى وانخفاض في درجات الحرارة مع سقوط أمطار.