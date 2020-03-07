في يوم واحد.. ضبط 1266 قضية بالمترو و1014 "تموين" و11630 "سرقة تيار"

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، بينها ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، والتي أسفرت عن ضبط 1266 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود إدارة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط 1014 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية)، كما أسفرت جهود إدارة شرطة الكهرباء، عن ضبط 11630 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، في ضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، والملاحة الداخلية)، وذلك بضبط 340 قضية متنوعة.

كما قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بضبط 97 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب"، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 6 قضايا متنوعة.

وكذلك نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في ضبط 11 قضية متنوعة (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.