"مصنعك في بيتك".. مؤتمر اقتصادي لإيبارشية المنيا الثلاثاء المقبل

تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء المقبل، المؤتمر الاقتصادي الأول بعنوان: "مصنعك في بيتك"، في بيت الأنبا بولا بايبارشية المنيا وأبوقرقاص، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص.

ومن المقرر أن يلقي الأنبا مكاريوس محاضرة، خلال اليوم الأول للمؤتمر بعنوان "مفاتيح النجاح في إدارة الأعمال"، فيما تشمل فعاليات المؤتمر محاضرات عن "فن الإدارة وتكوين علاقات اقتصادية"، "فن التسويق"، "كيف تؤسس وتدير مشروع"، "كيف تواجه التحديات في إدارة المشروعات"، بحسب بيان صادر عن إيبراشية المنيا.

وقالت إيبارشية المنيا إنه سيتضمن خلال المؤتمر حوار مفتوح مع ذوي الخبرات من أصحاب المصانع، مع وجود محاسب قانوني لشرح وعمل دراسة الجدوى لمساعدة من يريد عمل مشروع، كما سيتخلل المحاضرات عرض فيديوهات لمشروعات صغيرة لدعم الموضوعات.