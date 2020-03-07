هل توقف الإمارات رحلات بعض الدول بسبب "كورونا"؟.. سفير مصر يوضح

مع ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في دولة الإمارات العربية، قال سفير مصر لدى الإمارات السفير شريف البديوي إنه لا يوجد أي إصابات بين أبناء الجالية المصرية بالفيروس.

وأضاف "البديوي"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "الإمارات كذلك لا تفكر في الوقت الحالي باتخاذ أي إجراءات لمنع دخول بعض الجنسيات في إطار الوقاية من فيروس كورونا، لأن أبوظبي حتى الآن غير مقتنعة بذلك".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية رصدها 15 حالة جديدة مصابة بالفيروس المستجد المعروف باسم "كوفيد 13"، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 45 حالة.