الداخلية التركية: أكثر من 143 ألف مهاجر عبروا الحدود باتجاه اليونان

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود التركية باتجاه اليونان بلغ 143 ألف مهاجر، مشيرا إلى أن قوات الأمن التركية بدأت منذ الليلة الماضية منع القوات اليونانية من رد المهاجرين إلى الحدود التركية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال صويلو خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت "عدد المهاجرين الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان تجاوز الـ143 ألف مهاجر وهذه بداية"، مضيفا "منذ الليلة الماضية بدأت قوات الأمن التركية منع اليونان من رد المهاجرين".

وتابع صويلو إن "المهاجرين يعبرون إلى اليونان سيرا على الأقدام عبر نهر مريج نتيجة انخفاض مسنوب المياه".