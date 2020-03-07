بالصور.. تشييع جثمان وكيل أوقاف السويس في أسيوط

شيع المئات من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، والأئمة والدعاة جثمان الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة أوقاف السويس، والذي توفي أمس الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارته وذلك أثناء عودته إلى محافظة أسيوط، وبرفقته الشيخ هاني محمد إسماعيل مدير إدارة المتابعة بأوقاف أسيوط ووكيل مديرية الشرقية.

وشغل الشيخ العجمي عددا من المناصب في وزارة الأوقاف، منها مدير مديرية الأوقاف في أسيوط، ومدير مديرية أوقاف الإسكندرية، وكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى خلال احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وكان آخرها وكيل وزارة الأوقاف بالسويس.