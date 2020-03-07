بسبب فيروس كورونا.. 10 أصناف عطارة ممنوع استيرادها من الصين

قال شادي الكومي نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة، إنَّ سوق العطارة في مصر يترقب عودة حركة الاستيراد من الصين بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وكشف "الكومي"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، توقف استيراد 10 أصناف من العطارة من الصين وهي: "القرفة - الجنزبيل - الجنزبيل الفرش - سكر البنات - النشاردر - البيكربونات الصوديوم - ملح الليمون- مونو صوديوم- الخولنجان - الزهرة".

يُشار إلى أنَّ الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر بلد مصدر في العالم، وقال متعاملون إنَّ هناك قلق بالغ من استيراد بعض الدول بعض المواد الغذائية قد تحمل الفيروس من الصين، وهو أمر لم يتم إثباته طبيًا حتى الآن، متوقعين أنَّ يحدث خلل جزئي في أسعار بعض السلع، وخصوصاً في الدول التي تعتمد اعتماد كبير علي الاستيراد من الصين نتيجة وقف عملية التصدير من الصين.