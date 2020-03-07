الصحة السعودية: 26 مواطنا ممن كانوا في إيران موجودين حاليا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن تواجدهم في إيران حتى صباح اليوم، بلغ 128 مواطناً، منهم 26 مواطناً موجودين حالياً داخل المملكة، و95 مواطناً في إيران، إضافة إلى 7 مواطنين موجودين حاليا في دول أخرى، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وقدمت الصحة السعودية، شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم، والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، التي تنتهي بنهاية اليوم الموافق 7 مارس 2020، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.