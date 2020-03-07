أول سوق مصرية على الإنترنت.. كيف تستفيد من منصة البريد مول الإلكترونية؟

انطلقت اليوم منصة "البريد مول للتجارة الرقمية" وهي منصة تجارة إلكترونية (B2C) باستخدام تقنيات "SAP Hybris" التي تتيح عرض المنتجات وإدارة عمليات العرض والبيع "أون لاين".

وتساعد المنصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ممارسة التجارة الإلكترونية عن طريق عرض منتجاتهم وتسويقها محليًا ودوليًا، ليتمكنوا من الوصول للعملاء المستهدفين داخل مصر وخارجها بكل سهولة.

كيفية الاستفادة من منصة البريد مول

- يشترط ألا يقل عمرك عن 18 عاما أو يتم الدخول على الموقع تحت إشراف أحد الوالدين أو الوصي القانوني.

- يتم منحك ترخيص غير قابل للإلغاء لاستخدام الموقع بموجب الشروط والأحكام المعلنة، بهدف التسوق الشخصي للمنتجات التي يتم عرضها عبر الموقع، ويحظر الاستخدام التجاري نيابة عن طرف ثالث وذلك باستثناء ما هو مسموح به بشكل معروف مسبقا، وأي مخالفة لهذه الشروط والأحكام سيؤدي بالتبعية لإلغاء فوري للرخصة الممنوحة لك وذلك دون سابق إنذار.

- بعض الخدمات والميزات المتاحة على الموقع تتطلب التسجيل أو الاشتراك وفي حالة تسجيلك بتلك الخدمات والاشتراك بها فإنك توافق على تقديم معلومات دقيقة وحديثة عن نفسك وتحديث هذه المعلومات على الفور إذا ما كانت هناك أية تغييرات طارئة، ويتحمل مستخدم الموقع وحده مسئولية الحفاظ على كلمة المرور واسم الحساب الخاص به ويكون مسؤول بشكل كامل عن جميع الأنشطة التي تحدث بموجب كلمة المرور واسم الحساب الخاص به وعلاوة على ذلك يجب عليك الإبلاغ بأي استخدام غير مصرح به لكلمة مرورك أو حسابك، ولن يكون الموقع مسئول بشكل مباشر أو غير مباشر بأي شكل من الأشكال عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع يحدث نتيجة ذلك أو فيما يتعلق بعدم امتثالك لهذه الشروط.

كيفية التسوق عبر البريد المول

وتحتوي المنصة على العديد من العلامات التجارية، فبمجرد العثور على المنتج الذي ترغب في شرائه، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

- انقر على "اشترِ الآن" لإضافة هذا المنتج إلى عربه التسوق الخاصة بك.

- ثم انقر على "عربة التسوق" الموجودة في الزاوية العليا للجهة اليمنى.

- تسجيل / تسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك، ثم ادخل معلومات عملية الشحن.

- اختر طريقه الدفع.

- انقر على "تأكيد الطلب" للدخول إلى بوابة الدفع وإكمال طلبك.

- بمجرد تقديم طلبك، سيقوم الموقع إما بتأكيده تلقائيًا عن طريق إعلامك عبر البريد الإلكتروني أو سيتم الاتصال بك للتأكيد في حال احتاجوا إلى المزيد من التفاصيل، يرجى ملاحظة أن هذا التأكيد خطوة إلزامية قبل شحن طلبك. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان طلبك قد تم تأكيده أم لا، فلا تتردد في الاتصال بمركز خدمة العملاء على 16789 أو الاتصال بعد ساعات قليلة من وضع طلبك.

- ويمكنك إلغاء الطلب طالما لم يتم شحنه، واسترداد المبلغ الإجمالي المدفوع عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك، وانقر على "طلبي"، وحدد موقع العنصر الذي تريد إلغاءه، ثم انقر فوق "إلغاء" مقابل العنصر الذي ترغب في إلغائه.

وتعتمد هيئة البريد على مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها نحو 4000 مكتب، فى تحصيل وتوصيل السلع للمتعاملين على المنصة، داخل مصر وخارجها، بكل سهولة، حيث يوفر البريد خدمات بريدية ولوجيستية بمستوى عالٍ من الجودة طبقًا للمعايير الدولية بأسعار تنافسية، هذا بالإضافة إلى توفير قنوات تحصيل مختلفة مثل الدفع الإلكتروني والدفع من خلال مكاتب البريد والدفع عند التسلم.