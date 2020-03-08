بينها "الألمانية".. النيابة تواصل التحقيق في رسائل شركات إبادة الحشرات

قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة تواصل التحقيق في اتهام عدد من شركات إبادة الحشرات بإزعاج المواطنين برسائل ترويجية، بطريقة تنتهك حرمة الحياة الخاصة لمستخدمي شبكات المحمول، عن طريق إرسال رسائل جماعية للترويج لنشاطهم التجاري بالمخالفة للقانون.

وأوضحت المصادر، أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق مقتضيات التحقيق وما يسفر عنه في ضوء البلاغ الذي قدمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن نشاط تلك الشركات بعد تلقيه شكاوى متكررة من المواطنين.

وكانت النيابة أمرت في وقت سابق بحبس مالك الشركة الألمانية لإبادة الحشرات، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية في ضوء استمرار التحقيقات التي تجري معه.

ووفقا للمصادر، فإن إرسال الشركات رسائل متكررة بشكل عشوائي لمستخدمي شبكات الهواتف المحمولة، يعد انتهاكا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم استخدام مثل هذه الخدمات التي تزعج المواطنين وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لهم.

وتشير المادة 25 من القانون الذي يحمل رقم 175 لسنة 2018، إلى أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".