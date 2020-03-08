من المجاني لـ1500 جنيه.. أماكن تصوير فوتوسيشن زفاف أو خطوبة بالقاهرة

مع اندثار الاستوديوهات الفوتوجرافية التي كانت طريقة تقليدية لتوثيق صور حفلات الزفاف والخطوبة، انتشر في الآونة الأخيرة اللجوء لجلسات التصوير في الأماكن الخارجية، مثل الحدائق والأماكن الأثرية والشوارع العامة والكافيهات، بما يعرف بـ"الفوتوسيشن"، وتضع بعض هذه الأماكن رسوما معينة مقابل تصريح دخول الكاميرا والبعض الآخر يسمح بالتصوير بشكل مجاني.

وترصد "الوطن"، بعض الأماكن المناسبة لتوثيق صور الزفاف والخطوبة والمناسبات على النحو التالي:

أولًا: أماكن تصوير مجانية

قصر عائشة فهمي

يقع أمام النيل مباشرة في شارع عزيز أباظة بالزمالك، مصمم على الطريقة الإيطالية ويحتوي على نحو 48 غرفة، كما تجد بالدور الأرضي والأول من القصر، أشكالا وزخارف مختلفة، والشبابيك الخارجية مصممة من الزجاج المعشق بالرصاص، أما الأرضيات فمعظمها من الباركيه المشغول، ويفتح القصر أبوابه مجانًا أمام الزوار يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

القناطر الخيرية

تعد من الأماكن المميزة لالتقاط الصور التذكارية لما بها من خضرة ومياه صافية، تقع بمحافظة القليوبية، ويتفرع فيها نهر النيل إلى فرعي رشد ودمياط، ما يجعلها منطقة ذات خلفية جيدة للتصوير، إضافة إلى امتلاكها العديد من الحدائق والمنتزهات.

شارع المعز

يعتبر شارع المعز من أفضل الأماكن لالتقاط الصور التذكارية التي يظهر خلفها المساجد الضخمة ومعالم التاريخ، ولا توجد حاجة لدفع رسوم للتصوير داخل الأماكن الأثرية؛ ويعد شارع المعز الذي يتصل بمنطقة الحسين، وجهة جيدة لالتقاط صور بجودة عالية لتوثيق حفلات الخطوبة والزواج.

كوبري تحيا مصر

أصبح كوبري تحيا مصر بمحور روض الفرج، مقصدًا لعشرات المواطنين في التقاط الصور من أعلى الكوبري والاستمتاع برؤية نهر النيل عبر الممشى الزجاجي بالكوبري، وأصبح مقصدًا للعشاق ومكانا مناسبا لجلسات التصوير.

شوارع المعادي والزمالك ووسط البلد

تعد شوارع مناطق المعادي والزمالك ووسط البلد، من الأماكن المناسبة لالتقاط صور مميزة يوثق بها العشاق يومهم الخاص، ومن أبرزها في المعادي، منطقة دجلة وثكنات المعادي، ومنطقة كورنيش النيل بالزمالك والمعادي، وشوارع وسط البلد، مثل ميدان طلعت حرب، ويفضل التقاط هذه الصور في الصباح الباكر لتجنب الزحام.

مدخل مدينتي

يعتبر مدخل مدينتي منطقة مميزة ومجانية لا تحتاج رسوم دخول أو رسوم تصريح كاميرا لالتقاط الصور التذكارية.

دير الأنبا سمعان بالمقطم

يتميز دير الأنبا سمعان بأنه منحوت بالكامل في صخرة جبل المقطم، وذو مساحة ضخمة لذلك يعتبر أكبر دير مصري، ويفضله الكثيرون للتصوير والـ "فوتوسيشن" خاصة أنه يظهر بشكل مميز في البانوراما.

منطقة الأهرامات

تظل الأهرامات أحد أهم المعالم الأثرية ليست فى مصر فقط، وإنما فى العالم أجمع، الأمر الذي جعلها مقصدًا لجميع الجنسيات من مختلف بلاد العالم لالتقاط الصور التذكارية العادية أو لتوثيق حفلات الزفاف والخطوبة دون رسوم تصريح كاميرا.

ثانيًا: أماكن تصوير برسوم دخول أو رسوم تصريح كاميرا

قصر محمد علي

ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻳﺪ مبنى ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣُﻄﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ على ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺗﺤﻒ ﻭﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟـ"ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﺸﻦ" ﺑﻌﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﺩﺍﺧﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﺎ، وﻳﻘﻊ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﻞ، ﻭﺗﺘﻜﻠﻒ التذكرة 50 جنيها للتصوير العادي، و1000 جنيه لتصوير الزفاف والخطوبة.

جزيرة المعادي

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪًﺍ ﻟﻔﻮﺗﻮﺳﻴﺸﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺲ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﺑﻬﺎ ﺟﺴﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮﻭسين ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﺼﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ 500 جنيه تشمل دخول المصور والكاميرا والعروسين.

قصر البارون

ﺗﺤﻔﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺫات ﻃﺎﺑﻊ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻳﻜﺘﻤﻞ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﺑﺸﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺝ، ﻭﻳﻀﻢ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭﺗﺤﻔﺎ ﻧﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﻭﻥ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﺳﻴﺸﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ، ويقع بمنطقة مصر الجديدة، ﻭﺗﺼﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﺳﻴﺸﻦ ﺑﻪ أثناء مواعيد العمل الرسمية 500 جنيه بالإضافة إلى 150 جنيها لصندوق رعاية العاملين، أما بعد مواعيد العمل الرسمية 1000 جنيه بالإضافة إلى 150 جنيها لصندوق رعاية العاملين.

حديقة الأسرة

ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء ﻋﻠى ﻣﺴﺎﺣﺔ 35 ﻓﺪﺍﻧﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺃﻧﺴﺐ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ، وﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ في ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺣﺎﺏ، ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ، ويبلغ سعر رسوم الكاميرا 1500 جنيه شاملة 4 أشخاص، بالإضافة إلى 50 جنيهًا عند زيادة أي شخص آخر عن العدد المسموح.

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ تلة ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺸﻬﺪا ﺑﺎﻧﻮﺭﺍميا ﺭﺍئعا ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺠﺬﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ "ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﺸﻦ" ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ على ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء، وتقع ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ بمنطقة ﺍﻟﺪﺭﺏ ﺍﻷﺣﻤر، وتبلغ الرسوم 350 جنيهًا، شاملة دخول المصور والكاميرا والعروسين، بالإضافة إلى 20 جنيهًا رسم دخول أي فرد آخر.