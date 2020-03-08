"ميكس الفيروس والتريند".. "ماريا" تغني لكورونا على أنغام "عود البطل"

في الآونة الأخيرة شغل الرأي العام المصري حدثان مهمان، الأول هو انتشار فيروس كورونا المستجد وإصابة مصريين به آخرهم ركاب الباخرة النيلية العائدة من رحلة الأقصر وأسوان، أما الثاني فكان أزمة منع المهرجانات الشعبية، ومنها "عود البطل" بعد قرار نقابة الموسيقيين، لذا قررت إحدى الفتيات المصريات أن تستغل الحدثين في أغنية واحدة.

"كورونا جيالي شقلبتلي حالي"، كلمات أغنية مصرية، حولت فيروس كورونا المستجد والمنتشر في مختلف بلدان العالم، إلى مهرجان شعبي، على أنغام مهرجان "عود البطل"، لحسن شاكوش وعمر كمال، والذي تم حذفه من يوتيوب قبل أن يعود مرة أخرى ليتصدر قائمة الأكثر تداولًا "تريند".

التوعية من الفيروس بشكل كوميدي، كان هدف الفتاة ماريا مدحت، والتي كانت لأول مرة تخوض تجربة الغناء، فلم يكن لها علاقة لها بالفن سوى ببعض الأفلام الكارتونية التي تضعها على قناتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولكنها أرادت أن تسجل أغنية بصوتها تجمع بها الحدثين الحاصلين على التريند، بحسب حديثها لـ"الوطن": "فيه ملايين حبت الأغنية فقررت أعمل أغنية على نفس الوزن وليها هدف توعوي عن الفيروس وطرق الوقاية منه".

أغنية "كورونا" كانت نموذجا حيا على خفة ظل المصريين وطريقة تعاملهم مع الأزمات، والتي جسدتها الفتاة من خلال أغنيتها، "هنجيب أجهزة الصين نعالج بيها كورونا اللعين"، وهو نفس وزن مهرجان عود البطل، والتي أصرت أن تؤلف كلماتها عليه حتى تُحفظ بسهولة، "خفة دم المصريين دفعتني أعملها فرغم إن الفيروس دا بيهدد العالم كله، لكن المصريين قلبهم جامد وطلعوا كوميكس عليه".

"مش كورونا هتخوفنا إحنا عاملين احتياطاتنا دي بلدنا مأمنانا بالأدوية والكمامة.. خلي بالك يا صاحبي الصحة دي تستاهل، متسلمشي ولا تحضنشي، فترة يا زميلي وتعدي"، كلمات اختتمت بها الفتاة أغنيتها، موضحة أنها حولت فيروس كورونا لأغنية على عود البطل، على حد قولها.

وتختتم "مدحت" حديثها قائلة: "لما الناس يسمعوا أغنية توعية عن مخاطر كورونا على لحن عود البطل، هيوصلهم فكرة الوقاية بطريقتهم، الطريقة اللى الناس بتحبها، ولولا إن الكلمات جيدة وليها هدف ما كنتش قدمتها".