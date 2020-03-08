ميفوتكش.. متعب يطمئن جمهوره.. وإصابات كورونا على باخرة الأقصر تصل لـ45

تستعرض "الوطن"، أبرز الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

. السيسي يتلقى اتصالا من البرهان ويؤكد دعم مصر لاستقرار السودان

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

حاملا رسالة من السيسي.. جولة عربية لوزير الخارجية

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في مُستهل جولة عربية خارجية، تشمل كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قادة تلك الدول الشقيقة.

طائرة لنقل مصابي كورونا بالأقصر إلى مطروح

أصدر مجلس مدينة الأقصر بيانا صحفيا، أكد فيه توافر مبدأ الشفافية ونقل الأحداث ومستجداتها على مدار الساعة، بخصوص اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كروونا.

خلال 15 دقيقة.. اختبار منزلي يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت "Biomedomics" عن ظهور اختبار منزلي جديد، أكد عدد ممن قاموا به، أنه يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط، ويتم عرض النتيجة بطريقة واضحة في المنزل وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بسبب فيروس كورونا.. 10 أصناف عطارة ممنوع استيرادها من الصين

قال شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة، إنَّ سوق العطارة في مصر يترقب عودة حركة الاستيراد من الصين بعد انتشار فيروس كورونا، حول العالم.

وزيرة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الباخرة السياحية إلى 45

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد حلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، على متن المركب السياحية في الأقصر، ارتفعت من 12 حالة تم الإعلان عنها إلى 45.

النيابة تستدعي صالح جمعة في حادث إصابة شاب بسيارته

قررت النيابة العامة استدعاء صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، لسماع أقواله في واقعة اتهامه بإصابة شاب بعد أن صدمه بسيارته بشارع النيل بمنطقة الجيزة، ما أسفر عن حدوث إصابة للمجني عليه بكسر في الأنف وكدمات في مختلف أنحاء جسده.

عماد متعب يطمئن جماهيره بعد تعرضه لوعكة صحية

حرص عماد متعب، مهاجم فريق الأهلي السابق، على طمأنة جماهيره عليه، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

الأهلي يتعادل مع صن داونز 1 / 1 ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

انتهت مباراة ماميلودي صن داونز والأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا، في إطار مواجهات الإياب لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.