طقس اليوم الأحد 8 مارس 2020.. مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.

ويسود السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للدفء نهارًا شديد، البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا والرياح معتدلة، أما عن جنوب الصعيد فيسود طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط، وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة 12 - 27

الإسكندرية 13 - 24

مطروح 12 - 24

السلوم 10 - 27

سيوة 09 - 25

قنا 12 - 29

الأقصر 13 - 30

أسوان 14 - 31

أبوسمبل 15 - 30

الوادي الجديد 10 - 29

شلاتين 18 - 26

أبو رماد 19 - 25

حلايب 18 - 25