الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: ارتفاع درجات الحرارة مؤقت

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس خلال هذه الأيام يشهد موجة حارة بدأت من أمس، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 22، ومن المتوقع اليوم أن تكون 26، وغدا تصل لـ30، لافتا إلى أنّه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أنّه يوجد فرق كبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يزيد عن 10 درجات مئوية، ما يجعلنا نحذر من تخفيف الملابس الشتوية، خاصة أنّه ارتفاع مؤقت وستعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخري اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضرورة عدم تخفيف الملابس في الوقت الحالي، ومتابعة النشرة الجوية لانخفاض ملحوظ تشهده البلاد في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء وحتى 21 مارس، ومن الوارد سقوط أمطار في الفترة المقبلة.

وتابع شاهين، أنّ الارتفاع الذي سنشهده غدا الإثنين من درجات الحرارة تصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية ومثيرة للأتربة على الطرق، مشددا على ضرورة متابعة نشرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومي.