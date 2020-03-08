بتخصصات الهندسة والميكانيكا.. وظائف مؤهلات عليا ومتوسطة من ذوي الخبرة

تعلن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاجتها لشغل الوظائف الموضحة بنظام التعاقد، والتي نستعرضها على النحو التالي:

قائد قاطرة (ربان):

- الحصول على شهادة ربان أعالي البحار.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

- لا يزيد السن على 50 عامًا.

- مدة الخدمة الفعلية 4 سنوات فأكثر في وظيفة ربان بجواز سفر بحري ساري.

كبير ضباط قاطرة:

- شهادة ضباط ثانِ فما فوق.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

- مدة الخدمة الفعلية 3 سنوات فأكثر في وظيفة كبير ضباط/ ضابط ثانِ قاطرة بجواز سفر بحري ساري.

كبير مهندسين قاطرة:

- حاصل على بكالوريوس هندسة أو أكاديمية بحرية.

- حاصل على شهادة كبير مهندسين.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

- مدة الخدمة الفعلية أربع سنوات فأكثر في وظيفة كبير مهندسين قاطرة بجواز سفر بحري ساري.

مهندس ثانِ قاطرة:

- حاصل على بكالوريوس هندسة أو أكاديمية بحرية.

- حاصل على شهادة مهندس ثانِ.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

- مدة الخدمة الفعلية 3 سنوات فأكثر في وظيفة مهندس ثانِ قاطرة بجواز سفر بحري ساري.

مهندس كهرباء قاطرة:

- حاصل على بكالوريوس هندسة أو أكاديمية بحرية.

- حاصل على شهادة مهندس كهرباء (ETO).

- مدة الخدمة الفعلية ثلاث سنوات فأكثر في وظيفة مهندس كهرباءِ قاطرة بجواز سفر بحري ساري.

ريّس بحري قاطرة:

- حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية).

- حاصل على شهادة ريّس بحري.

- مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات فأكثر في وظيفة ريس بحري قاطرة بجواز سفر بحري ساري.

ريّس ميكانيكي قاطرة:

- حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية).

- حاصل على شهادة ريّس ميكانيكي.

- مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات فأكثر في وظيفة ريس ميكانيكي قاطرة بجواز سفر بحري ساري.

ميكانيكي بحري:

- حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية).

- حاصل على شهادة تأهيل.

- مدة الخدمة الفعلية خمس سنوات فأكثر في وظيفة ميكانيكي بجواز سفر بحري ساري.

بحري:

- كهربائي بحري.

- حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية).

- حاصل على شهادة تأهيل.

- مدة الخدمة الفعلية 5 سنوات فأكثر في وظيفة بحري بجواز سفر بحري ساري.

كهربائي بحري:

- حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية).

- حاصل على شهادة تأهيل.

- مدة الخدمة الفعلية 5 سنوات فأكثر في وظيفة كهربائي بجواز سفر بحري ساري.

الشروط العامة للتقدم لوظائف هيئة قناة السويس

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. أن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية بدرجة قدوة حسنة أو أعفي منها.

3. تشمل طلبات التقدم على تحديد الوظيفة المراد شغلها ويرفق معها المستندات الآتية:

- ملخص السيرة الذاتية موضحًا بها الوحدات السابقة التي تم العمل عليها طبقًا لجواز السفر البحري.

- صورة من الشهادات الحاصل عليها طبقًا للوظيفة المرشح للعمل بها، والشهادات الصحية، ويكون له خبرة سابقة في أعمال القاطرات (ترفق الشهادات الدالة على ذلك وتكون معتمدة).

- صورة من جميع الشهادات الحتمية سارية المفعول المقررة للوظيفة المرشح لها.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- صورة جواز السفر بحري ساري المفعول.

4. ألا يزيد السن على 45 عامًا من تاريخ هذا الإعلان (بخلاف وظيفة قائد قاطرة يشترط ألا يزيد على 50 عامًا).

وترسل الطلبات على الرقم البريدي: ص.ب 120 السويس، في موعد غايته 20 مارس الحالي، على أن يوضح بالطلب اسم الوظيفة المتقدم إليها وأرقام التليفونات للتواصل بمواعيد الاختبارات، وترسل الطلبات باسم المدير التنفيذي المساعد للموارد البشرية، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد تاريخ انتهاء الإعلان والطلبات غير المستوفاة للشروط والأوراق اللازمة.