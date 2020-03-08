طلب إحاطة لتطبيق عوامل السلامة والصحة المهنية في المدن الجامعية

تقدم تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بشأن الأسباب الخفية وراء اندلاع النيران بمبنى الطالبات في المدينة الجامعية بالوادي الجديد.

واتهم عبدالقادر، الفساد والإهمال بالتسبب في الكوارث التي تشهدها الجامعة، فضلا عن إهمال عمليات الصيانة الواجبة واللازمة لمباني المدينة، وهو ما ينذر بالكوارث الوخيمة، مشيرا إلى أهمية فتح التحقيقات اللازمة لتحديد المتهم الحقيقي في واقعة اشتعال النيران بالمدينة الطلابية بالجامعة، كاشفا عن أنّ الطلاب والطالبات ساكني المدينة الجامعية، سبق لهم وتقدموا بشكاوى عديدة بشأن الإهمال الذي يضرب المدينة وهو ما تجاهلته إدارة المدينة والجامعة التي تعاملت مع الشكاوى بأسلوب الطناش.

وشدد عبدالقادر، خلال طلبه على أهمية حضور وزير التعليم العالي، لمناقشته في سبل تطبيق عوامل السلامة والصحة المهنية بالمدن الجامعية، والتي تفتقدها جامعة الوادي الجديد. وقال عبدالقادر: "هذه الأمور وراء تعرض أبناءنا وبناتنا من الطلاب للمخاطر، كما أنّ نقص الكثير من الإمكانيات بالمدينة الجامعية يصنع الأزمات، وطالب بحضور وزيري التخطيط والمالية لتوفير الموارد العاجلة للجامعة لتتمكن من تلبية احتياجاتها".