وزير التعليم العالي: لن يتم إلغاء اختبارات القدرات في الفترة المقبلة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، أنه لن يتم إلغاء اختبارات القدرات الفترة المقبلة، لما لها من دور في قياس مهارات وإمكانيات الطلاب للتقدم للكليات التي تستدعي إجراء اختبارات: "مينفعش أي واحد يشتغل أي شغلانة لازم تكون في قدرات تؤهله لذلك العمل".

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بمؤتمر "رؤى المستقبل"، في إطار الاستعداد للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي"، المزمع اقامته في أبريل المقبل، أن تهدف في المستقبل إلى إنشاء جامعات طبية متخصصة، لافتا إلى أنه جاري دراسة بعض المشروعات التي تتعلق بإنشاء الجامعات والمشروعات الطبية، موضحا أنها متماشية مع رؤية واستراتيجية الدولة، لافتا إلى أن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، يشمل عددا من الجلسات التي تتعلق بالتعليم الطبي، لافتا إلى أن الملتقى الماضي ساهم في رفع مكانة مصر بين شركاء التعليم عالميا، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال التعليم، بالإضافة إلى اللقاءات البينية بين مسؤولي الجامعات في مصر والجامعات الآخرى، ما ساهم في نقل الخبرات.

وتابع أن الوزارة تتعاون بشكل مستمر مع الدول الأفريقية بشأن الطلاب الوافدين، مضيفا أن التعليم له مميزات عديدة، موضحا أنه كان عاملا جيدا في مساعدته للدول التي أصابها مرض كورونا بمنحها لطلابها إجازات فضلا عن الدراسة من المنزل، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة في نظام "التعليم عن بعد".

وتابع أن هناك دمجا قائما بين الوزارات المختلفة لتقديم مختلف الخدمات للطلاب المصريين وغيرهم، موضحا أنه لا توجد أي توجيهات أو سياسية تقيد التعامل مع الدول الأفريقية في أمر يتعلق بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس أو أي شئ يخص القطاع الأكاديمي.