ضوابط منح دعم المشروعات من وزارة "التضامن" لجمعيات تنمية المجتمع المحلي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن آخر موعد لتلقي طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلي للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالي 2019-2020، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية، يوم الخميس المقبل الموافق 12 مارس.

وترصد " الوطن" الضوابط الخاصة لهذه المنح، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، وهي كالتالي:

1- أن تكون الجمعيات مشهرة طبقا لأحكام القانون المنظم للجمعيات.

2- أن تكون الجمعية حاصلة على صفة النفع العام.

3- ألا يكون ثبت على الجمعية أي مخالفات مالية.

4- أن تكون الجمعية قادرة على إدارة المشروع إدارة جيدة لما لها من البناء والقدرة المؤسسية.

5- أن يكون النشاط من ضمن الأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسي.

6- أن يكون المشروع من المشروعات الملحة ولها أثر تنموي واضح في ذات المجتمع (مشغولات يدوية - ورش تشغيل - مشروعات تربية ماشية -مشروعات تعبئة وتغليف نباتات طبية وعطرية عالية الجودة - ومشروعات إعادة التدوير للمخلفات المختلفة لنفع المجتمع والبيئة...)

7- أن يراعى أن يكون المشروع يخدم خطة التنمية بالمحافظة على ألا يكون من ضمن المشروعات المدرجة في الخطة الخمسية لها مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة.

وكانت وزارة الضامن الاجتماعي، قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم للحصول على المنح المخصصة لجمعيات تنمية المجتمعات المحلية مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة، حيث تتضمن صورة من لائحة النظام الأساسي، ومن قرار الحصول على صفة النفع العام، وقرار الإشهار، وتقرير فني ومالي معتمد من المديرية، بالإضافة لآخر حساب بنك للجمعية، وميزانيتين للجمعية توضح المشروعات، وقرار من مجلس الإدارة بالموافقة على طلب الدعم للنشاط، وإقرار من مجلس الإدارة بسداد 10% على الأقل من قيمة شراء المعدات المطلوبة للمشروع، وأن يفتح حساب خاص بالمشروع بعد استلامه مباشرة.