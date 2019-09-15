قال الإعلامي محمد الباز، إن الدولة أخذت خطوات جادة في إنجاز العديد من المشروعات القومية والمتناهية الصغر خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حفز الشباب على افتتاح المشروعات حتى أصبحوا منافسين في الأسواق المصرية.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه خلال الفترة من يناير 2017 وحتى أكتوبر 2018 تم تمويل مشروعات بقيمة 9.9 مليار جنيه، وفرت 674 ألف فرصة عمل، كما تم تقديم أكثر من 5 مليار جنية قروض للشباب مولت 252 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ووفرت حوالي 342 ألف فرصة عمل.

كما أوضح أنه تم منح تمويل لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، والتدريب بقيمة 338 مليون جنيه وفرت حوالى 33 ألف فرصة عمل، وأكد على أنه تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4,5 مليار جنيه لنحو 209 ألف مشروع وفرت حوالى 332 ألف فرصة عمل.

واستنكر الإعلامي محمد الباز، الأحاديث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القصور الرئاسية، والسؤال المطروح حول "لماذا لا يتم بناء مستشفيات أو مدارس؟"، حيث استعرض المؤسسات الخدمية التي تم بنائها في عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على أن مصر تعيش الآن ما يمكن إطلاق فترة البناء الثالث عليها، بالمشروعات التي تم تدشينها للمواطنين.

وقال، أنه تم تخصيص نحو 38 مليار جنيه حتى يونيو 2020، لتنفيذ مشروعات تعليمية، حيث تم الانتهاء من نحو 50 ألف فصل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، كما تم تجهيز 27.4 ألف فصل وأكثر من 9 آلاف معمل بالمدارس.

وأشار إلى أن هناك 3424 مدرسة حصلت على شهادة الاعتماد والجودة، وجارٍ العمل على زيادة المدارس الحاصلة على هذه الشهادة، كما أنه بالنسبة لتدريب المعلمين تم تدريب 1.78 مليون مُعلم، وتدريب كوادر بالمدارس والعمل على تدريب 80% من المعلمين.

وأوضح أنه جاري استكمال تنفيذ المدارس اليابانية إلى جانب إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين والتكنولوجيا، أما بالنسبة لمحو الأمية فقد تم محو أمية أكثر من 2.6 مليون مواطن، ومُستهدف محو أمية مليون مواطن آخرين حتى 2020، فضلًا عن توفير أجهزة " التابلت " للصف الأول الثانوي بنظامه الجديد.

وأردف أن هذا إلى جانب تطوير منظومة التعليم بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، وتطوير البنية التكنولوجية لأكثر من 20 ألف مدرسة، كما تم تجهيز 6079 مدرسة وتطوير 4098 فصلا مطوّرا وإنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية، خاصة بالتعليم الفني في مصر، كما أنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، فقد شهدت تطور الإنفاق على التعليم الجامعي من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018.