المؤبد لربة منزل قتلت ابنتها بالسم في سمالوط بالمنيا

عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، ربة منزل حضوريًا بالسجن المؤبد لقتلها ابنتها بـ"السم" مطلع العام الماضى في مركز سمالوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله، ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلي.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بمعاقبة "ث-ن"، 45 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمركز سمالوط بالسجن المؤبد حضوريًا 25 عامًا في قتل ابنتها "م"، مطلع العام الماضي.

ووجهت المحكمة للمتهمة القتل العمد وقتل نفس دون وجه حق وتغرير العدالة بإخفاء معالم الجريمة، والتي تعود إلى شهر فبراير عام 2019، حين أقدمت المتهمة على سم ابنتها، وبعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة ألقتها بترعة الإبراهيمية للتخلص من معالم الجريمة، وذلك بعد توجيه اتهامات لها من قبل الأهالي بحملها سفاحًا.

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال الشهود، وأطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضية وأقوال المتهمة، وتحريات إدارة البحث الجنائي.