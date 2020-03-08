خارجية البرلمان: نتمسك بحقنا في الحياة وحصتنا في مياه النيل

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش اجتماعا لمناقشة الأبعاد الدولية لقضايا حقوق الإنسان بحضور السفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان .

وأكد كريم درويش على موقف مصر من حقها في الحياة وفى حصتها التاريخية من مياه النيل مع اقرارنا بحق أثيوبيا في التنمية الا اننا نتمسك بحقوقنا وندعوهم للتوقيع على الاتفاق النهائي بهذا الشأن وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسبب ضررا جسيما لمصر وشعبها .

وأضاف كريم درويش أن نهر النيل هبة الله لدول الحوض جميعا وأن حقوق مصر في مياه النيل راسخة وفق قواعد القانون الدولى والاتفاقيات ذات الصلة وهى حقوق مرتبطة بحياة ملايين المصريين الذين يعتمدون على مياه النيل كمصدر رئيسى لحياتهم ووجودهم وأن مصر بذلت جهودا تفاوضية مضنية على مدى سنوات لتكريس تلك الحقوق وعدم الإضرار بمصر وعدم اتخاذ إجراءات أحادية لا تتفق مع مبدأ التعاون والتشاور المسبق إلا أنه من المؤسف تم اتخاذ مواقف أخرى تحاول التنصل من حقوق الشعب المصرى .

و أكد السفير مخلص قطب ، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية لما ينطوى عليه ملف حقوق الإنسان من بعد دولى هام .وقد اتفق قطب مع توجه لجنة العلاقات الخارجية نحو مخاطبة اللجان المماثلة ووفود الدول الأجنبية