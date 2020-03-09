نحتل المركز الأول عالميا.. القدرات الإنتاجية لمصر من البرتقال والموالح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي احتلال مصر المركز الأول عالميا في تصدير الموالح بـ1.8 مليون طن، لحوالي 111 دولة حول العالم، تنوعت ما بين البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت، وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استيرادا للموالح من مصر بكميات وصلت إلى 300 ألف طن، وروسيا بنحو 298 ألف طن، والصين و217 ألف طن.

وتستعرض "الوطن" إمكانيات مصر في إنتاج البرتقال وفقا للتقارير الرسمية كالتالي:

- بلغ إجمالي صادرات البرتقال إلى العالم خلال عام 2019 نحو 4.734 مليون طن.

- بلغت صادرات مصر من البرتقال 1.7 مليون طن.

- استحوذت مصر على 38% من صادرات البرتقال عالميا.

- تصدر مصر 50% من الناتج المحلي للبرتقال.

- تراجعت أسبانيا عن المركز الأول لتصدير البرتقال أمام مصر لأول مرة.

- انخفاض سعر البرتقال في أسبانيا دفع التجار إلى الامتناع عن التصدير وهو ما ساعد مصر للحفاظ على المرتبة الأولى.

- يعد الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والسعودية وهونج كونج والعراق أكبر الدول المستوردة للبرتقال في العالم.

- بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2019 حوالى 284 ألف طن.

- بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى السعودية 271 ألف طن.

- بلغ إجمالي الصادرات المصرية من البرتقال إلى الصين 214 ألف طن وهولندا 130 ألف طن.

- بلغ إجمالي الصادرات المصرية من البرتقال إلى 662 مليون دولار.

- أنتجت مصر خلال عام 2019 ما يقرب من 3.420 مليون طن بزيادة قدرها 7% عن العام الماضي.

- يبلغ عدد الأشجار المثمرة من البرتقال 12.300 مليون شجرة.

- تحتل أربع مناطق إنتاج مصر من الموالح سنويا وهي نوبارية والبحيرة والشرقية والقليوبية.

- بلغت الكمية التي انتجتها منطقة النوبارية 639 ألف طن من مساحة مثمرة بلغت 59 ألفا و674 فدانا.

- بلغت الكمية المنتجة من الموالح في محافظة الشرقية 440 ألف طن و364 من مساحة بلغت 54 ألفا و455 فدانا.

- بلغت الكمية المنتجة من محافظة الاسماعيلية 278 ألف طن من مساحة كلية بلغت 46 الف و99 فدان.

- بلغت الكمية المنتجة من محافظة القليوبية 337 ألف طن و562 من مساحة بلغت 35 ألف و744 فدان.

- بلغت المساحة المثمرة لمحصول البرتقال 300 ألف فدان.