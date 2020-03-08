الراعي لطلاب جامعة دمياط: تغذية العقول بالمعرفة دعم للأمن القومي

عقدت بكلية التجارة جامعة دمياط، ندوة تثقيفية بعنوان شباب مصر بين الوعي والتحديات، حاضر فيها الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي أستاذ الإدارة بالأكاديميات العسكرية والشرطية والمدنية، برعاية الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة.

وقال الراعي إن فتيات وشباب الجامعات في مصر هم قادة المستقبل، ودعمهم وتغذية عقولهم بالمعرفة الصحيحة هو نجاح ذاتي لكل الشاب ودعم للأمن القومي، وأن ذلك التزام على مؤسسات الدولة المعنية وإرادة للقيادة السياسية وهو أمر له مرجعية دينية ودستورية وقانونية، والواقع أظهر تنفيذ الدولة للعديد من محاور التنمية بملف الشباب خلال الخمس سنوات الأخيرة ومنها المشروعات التنموية المختلفة وإقامة المنتديات وتعيين عدد كبير من المسؤولين نواب وزراء ونواب محافظين وبعض المحافظين.

وأضاف الراعي أنه جاء بالدستور الحالي امتيازات للشباب والفتيات لأول مرة فيما يرتبط بالمواهب والبحث العلمي والممارسات السياسية، مثل الترشح للانتخابات وعضوية المجالس المختلفة، ويلاحظ وجود محاولات من أهل الشر والأجهزة العدائية للتشكيك والفتنة وإطلاق الشائعات بين الشباب عبر الإنترنت واستغلال بعض الملفات الهامة مثل سد النهضة أو فيروس كورونا لإحداث التشكيك والجدل واهتزاز الثقة للشعب في مؤسساته لتحقيق أجنداتهم الشريرة.