انطلاق مهرجان الإبداع المسرحي الـ9 لطلاب جامعة أسيوط بعرض "الشحاتين"

تابع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط انطلاق وقائع مهرجان الإبداع المسرحي التاسع لطلبة وطالبات الفرق المسرحية بكليات الجامعة والذي تضمن عرض فني لكلية الهندسة بعنوان "الشحاتين"، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ونخبة من نجوم الفن والإبداع.

وأعرب الدكتور شحاتة غريب عن سعادته بمواصلة انعقاد المهرجان المسرحي في نسخته التاسعة والذي يمثل فرصة لإطلاق الطاقات الإبداعية الطلابية واكتشاف مواهبهم بمعظم كليات الجامعة في قضايا معبرة عن أحلام وطموحات الشباب كما يمثل فرصة لإسعاد ومتعة لمحبي الفنون المسرحية وإثراء للنشاط الثقافى والحضاري داخل الجامعة، بحسب بيان صادر عن الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على دور القوة الناعمة في الارتقاء بالذوق العام والنهوض بالمستوى الفكري والثقافي في المجتمع ورفع الوعي لدى أفراده، مضيفا أن المهرجان ممتد حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتم ختام المهرجان بعرض ملحمة عشق لمنتخب الفريق المسرحي للجامعة ثم حفل الختام وتوزيع الأوسكار على الفرق الفائزة.

وتضم لجنة التحكيم المنوط بها تقييم العروض الفنان طارق الدسوقي رئيسا للجنة والنجمة شيرين مستشارا للجنة، وبعضوية كل من الدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والأستاذ صلاح فرغلي الناقد المسرحي، والأستاذ أسامة عبد الرؤوف المخرج المسرحي، وكذلك الأستاذ محمد جمعة المخرج المسرحي كمقررا للجنة ومديرا للمهرجان وتحت إشراف الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية مستشار اللجنة الفنية، والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية ومنسق عام المهرجان، والأستاذ ماجد خليل مدير إدارة النشاط الفني وأمين اللجنة.